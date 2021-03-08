Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldız oyuncu, şık bir beyaz kıyafet içinde iki polis memuruyla konuşurken görüldü. Görüşme sonrasında ellerinde şişelerle bazılarının evden ayrıldığı dikkat çekti. Sözcüsü, doğum günü partisi verildiği iddialarını yalanladı ve çekim yapıldığını iddia etti. Sözcü, uyarı sonrası evden ayrılanların da makyajcı, kuaför ve çekim görevlileri olduğunu savundu.

Görgü şahitleri, 10 kadar kişinin evden ayrıldığını, diğer 10 kadar kişinin ise evde kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Southend bölgesi aralık ayında İngiltere’de Covid-19’dan en çok etkilenen yerler arasındaydı. Ülkede mevcut kanunlar, evlerde 15 kişiden fazla kişi toplanması halinde kişi başı 200 sterlinden (2.100 TL) başlayan para cezaları öngörüyor.