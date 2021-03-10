Risk sebebiyle sete ara verilirken dizi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada “Tüm set çalışanları ve oyuncularımızın sağlığı önceliğimiz olduğu için çekimlerimize kısa bir süre ara verdik. Gelecek hafta görüşmek üzere” ifadeleri kullanıldı.
Sevilen dizi Ramo’da sağlık molası verildi
10.03.2021 - 12:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 - 12:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Ramo bu hafta izleyiciyle buluşamayacak. Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in paylaştığı fenomen dizi de koronavirüs mağduru oldu.
Etiketler : ramo,set,sağlık,
773587 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/773587.aspx
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