Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Risk sebebiyle sete ara verilirken dizi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada “Tüm set çalışanları ve oyuncularımızın sağlığı önceliğimiz olduğu için çekimlerimize kısa bir süre ara verdik. Gelecek hafta görüşmek üzere” ifadeleri kullanıldı.