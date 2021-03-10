Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Twitter hesabından açıklama yapan Tilki “Müzisyen dostlarımızın hepsi işsiz kaldı... Onların sesini duyabilir miyiz? Çok üzülüyorum. Bence bir fikir bulup onları geçim sıkıntısından kurtarabiliriz... Ben pandemi sürecinde işsiz kalan müzisyenler için kendi kitlemi de kullanarak bir proje başlatmak istiyorum. Bana diğer büyük kitleli sanatçılar da katılırsa en azından çok çok zor durumda olanların hayatlarını kurtarabiliriz” İfadelerini kullandı.



Başarılı şarkıcı “Yasal taraflarını, izinlerini bugünden konuşmaya başladık. Eğer hukuksal olarak mümkün kılabilirsek projeye başlıyoruz en yakın zamanda...” açıklamasında bulundu.