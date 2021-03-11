Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski manken Karahan Çantay, Tayland’da motosiklet kazası geçirdi. Malezya sınırında bulunan Songkhla’daki bir hastaneye kaldırılan 47 yaşındaki Çantay, hayatını kaybetti. Cenazesinin ise iki gündür morgda bekletildiği öğrenildi. ODTÜ Matematik Bölümü son sınıf öğrencisiyken ‘Mr. Turkey 95’ yarışmasına katılarak Türkiye’nin ilk “Erkek Güzeli” seçilen merhum, podyumları terk ederek bir süredir yaşadığı Tayland’da matematik öğretmenliği yapıyordu.