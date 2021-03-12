Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerini Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim ve Çağdaş Onur Öztürk'ün paylaştığı Akrep dizisi 11 Mart Perşembe akşamı 14. son bölümüyle ekrana geldi. Dizide Ferda'nın avukat olan kızının babası olan ve kendisini yıllar önce terk eden Çağdaş Onur Öztürk'ün canlandırdığı Ahmet Karadağ, geri dönerek her şeyi alt üst etti.

FİKRET'E İŞKENCE YAPIP ÖLDÜRDÜ

Ferda'ya kendini affettirmek ve kızını da bulmak isteyen mafya babası Ahmet, şirket hisselerinin satışını kabul etmeyen Fikret'i kaçırdı. Fikret'e işkence yaptıran Ahmet daha sonra ise hisselerin satış sözleşmesini zorla imzalattı. Ancak Ahmet imzadan sonra ise Fikret'i öldürttü.

FERDA GÖZALTINA ALINDI

Final sahnesinde Perihan'ın Fikret'in ölümünden dolayı şüpheli olarak polise söylediği Ferda ise kızlarının önünde polisler tarafından gözaltına alındı.

"FİKRET'E SON BAKIŞIMIZ"

Dizinin başrol oyuncularından Bekir Aksoy ise dün akşam yayınlanan bölümle diziye veda etmiş oldu. Sosyal medya hesabı Instagram'dan veda paylaşımı yapan başarılı oyuncu, "Bu hafta benim de, sizin de Fikret 'e son bakışımız. Teşekkür ederim sevginiz ve desteğiniz için. İnşallah en yakın zamanda başka projelerde tekrar görüşmek üzere. Bu arada sevgili arkadaşlarımı yalnız bırakmadan izlemeye devam edelim lütfen. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.