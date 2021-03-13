Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnstagram hesabından açıklama yapan 30 yaşındaki ünlü oyuncu “Dün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Yetkililer izolasyon ve tedavi için gerekenleri hemen yaptılar. Şuan itibariyle karantinadayım. Sağlık durumum iyi, istirahat etmem gerekiyor. İnanıyorum ki, tam sağlığıma kavuşarak atlatacağım. Arayan, mesaj atan, geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız…” ifadelerini kullandı.