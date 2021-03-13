Hürriyet’in haberine göre 2018 yılında nikâh masasına oturduğu Ömer Öztüyen ile evliliğinden olan kızı Nova'yı 10 gün önce kucağına alan Ezo Sunal koronavirüse yakalandı. Sunal'ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal'ın da testi pozitif çıktı. Sunal'ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade'nin de hastalığa yakalandığı öğrenildi.
Sunal kardeşlerin Covid-19 testi pozitif çıktı
13.03.2021 - 16:46 | Son Güncelleme: 13.03.2021 - 16:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rahmetli Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal ve oğlu Ali Sunal da koronavirüse yakalandı.
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774311 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/774311.aspx
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