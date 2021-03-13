Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürriyet’in haberine göre 2018 yılında nikâh masasına oturduğu Ömer Öztüyen ile evliliğinden olan kızı Nova'yı 10 gün önce kucağına alan Ezo Sunal koronavirüse yakalandı. Sunal'ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal'ın da testi pozitif çıktı. Sunal'ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade'nin de hastalığa yakalandığı öğrenildi.