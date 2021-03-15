Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

62 yaşındaki Rasim Öztekin’in vefatı sonrasında oyuncu Demet Akbağ "Kalbi zaten problemliydi. Covid-19 endişesiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş" açıklaması yapmıştı. Akbağ'ın bu sözlerine usta oyuncunun eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin'den cevap geldi.

"ASILSIZ İDDİALAR"

Hürriyet’te yer alan habere göre Esra Kazancıbaşı Öztekin şunları söyledi: “Her yaştan, her kesimden insanın ‘ağabey’ diye hitap ettiği eşim Rasim Öztekin, mizahın, toplumsal hoşgörünün ve saygının sembolü olduğu kadar, pandemi döneminde de sağlık kontrollerini asla aksatmayarak örnek davranış sergileyen hastalardan biriydi. Bu konuda ortaya atılan asılsız iddiaların, onu seven, rol modeli olarak gören milyonlarca hayranına sağlık konusunda yanlış örnek teşkil edebileceğinin kaygısıyla bu bilgilendirmeyi kardiyoloji doktorunun açıklamalarıyla birlikte yapma gereği duydum.



Medyada yer alan asılsız bazı haberlerin aksine en son 30 Ocak’ta kalp kontrolünden geçmişti. Kan-idrar testlerinin, elektro ve EKO çekiminin yanı sıra kalp pil kontrolü de yapılmıştı. Yine geçtiğimiz Haziran ayında geçirdiği önemli ritim bozukluğunun tedavisi için kalbine şok tedavisi uygulanmıştı” ifadelerine yer verdi.



"PANDEMİ DÖNEMİNDE ANJİYO DA OLACAKTI"

"Prof. Dr. İzzet Erdinler’in de belirttiği gibi önerilen işlem bir ameliyat değil, kontrol amaçlı anjiyoydu” diyen Esra Kazancıbaşı Öztekin “Ancak acil anjiyo gerektiren bir sıkıntısı, bulgusu olmadığından sadece kontrol amaçlı olarak planlanan bu anjiyoyu Rasim, zaruri bir durum olmadığı için COVID-19 aşısı olduktan sonra yaptırmak istiyordu. İddia edilenlerin aksine önümüzdeki günlerde yani pandemi döneminde anjiyo da olacaktı. Eşimin 2009’da geçirdiği çok ciddi, yaşamsal riski yüksek ve 2,5 ayı çoğunlukla yoğun bakımda geçen hastane günlerinde savaş verdiği ileri kalp yetmezliği tablosu sonrasında, 12 yıl boyunca pek çok başarılı film ve dizide yer alacak sağlık standartını yakalamasında sağlık kontrollerine, sağlığına ve yaşam şekline gösterdiği bu özen yatmaktadır" açıklamasında bulundu.