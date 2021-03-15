Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Demet ve Alişan İle Sabah Sabah' programına konuşan Karaca, usta sanatçının mezarı açıldığı için üzgün olduğunu belirtti.

"17 sene oldu yalan iddialar içimi acıtıyor" ifadelerini kullanan İlkim Karaca "Ben Cem'i kaybettikten sonra saldırıya uğradım. 'Neden bize haber vermedin, medyaya biz açıklama yapacağız' dediler. Hiçbir zaman miras kavgası içinde olmadım eşimin mezarını açtırmadım. Cem kazandığını yiyen, kimin ihtiyacı olsa veren biriydi. Anne-babadan kalan iki daire ve şarkı hakları var. Bana 4'te 1 kısmı kaldı ve ben birçok eşyayı almadım. Bazı eşyaları aldım, karşılığında hırsızlık davası bile açtılar" dedi.

‘Cem’in arkadaşlarına kırgınım’

Mezarın, Feride Balkan ve oğlu Emrah'ın açtırdığını belirten Karaca, "Çocuk için DNA testi yapılacaksa hayattayken yapılsaydı. Geçmişte yaşananları bilip şimdi susan Cem'in arkadaşlarına kırgınım. Onu mezarından çıkartanları durdurmak gerekiyordu. Herkes benden bildi” şeklinde konuştu.