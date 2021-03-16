Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dizi, özelikle hafta sonu turların, ziyaretlerin düzenlendiği 'Gedelli' olarak anlatılan Sivrihisar ilçesine tanıtımına, ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Yoğun bir şekilde çekimlerine devam eden dizideki karakterlerin evlerin ve araçlarında fotoğraf çektiren insanlar, bu güzel anlarını sosyal medya aracılığı ile paylaşıp ilçenin tanıtımına destek oluyorlar.

Özelikle dizideki Sefer karakterinin Bağdagül ismini verdiği minibüsü ve evi, dizideki çay ocağı, Taner’in evi gibi bir çok farklı alan ziyaretçi akınına uğruyor.