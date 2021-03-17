Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müzik sektöründe uzun yıllar Avrupa ve Türkiye'de yapımcılık görevi üstlenen Hayrettin Güneş, klip çekimlerinde yönetmenliğe soyundu. Güneş Grand Müzik etiketiyle sosyal video paylaşım platformlarında milyonlarca izlenme rakamına ulaşan Hayrettin Güneş, bünyesindeki şarkıcıların kliplerinde yönetmenlik yapıyor.

Her tarz müzisyenlere yer veren Hayrettin Güneş müzik yapım şirketinin kapılarını tüm müzisyenler için açık olduğunu belirtti.

Kliplerinde kısa film tarzında farklı çekim teknikleriyle fark oluşturan Hayrettin Güneş, bünyesindeki sanatçı Mustafa Yılmaz'ın “Sorun Yok, Deli Deli Dolaştım” gibi tüm kliplerini kendisi çekti. Bu tutkusunun süreceğini kendisini daha çok geliştireceğini belirtti.