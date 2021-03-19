Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir vatandaş, "Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor olabilir mi?" sözleri sebebiyle ünlü şarkıcıyı CİMER'e şikayet etti. Sosyal medyadan da sürekli koronavirüs ile ilgili eleştiriler yapan 20 yaşındaki Tilki geçtiğimiz haftalarda da "Aradan 12 gün geçti, bir semptomum bile olmadı. Bu testlere nasıl güveneceğiz? Tüm dünyada yapılan tüm testler bence yüzde 50 yanlış! Bu yüzden negatif çıkan negatif olduğuna güvenmesin. Saçma bir hata var bu testlerde. Yanımdaki insanlar da bir negatif, bir pozitif, bir negatif çıkıp durdu. Aynı gün hem de” ifadelerini kullanmıştı.

Günaydın'da yer alan habere göre söz konusu vatandaş, dilekçesinde "Aleyna Tilki, devleti aşağılayıp halk arasında korku ve paniğe neden oldu" açıklamasında bulundu. Aleyna Tilki hakkında 'halkı korku ve paniğe sürüklediği' iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.