Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kırmızı Oda dün akşam 29. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizide hikâyesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Kumru’yu oynayan Aslıhan Gürbüz ve eşi Fahri'yi canlandıran Bülent Seyran diziye veda etti. Instagram hesabından veda paylaşımı yapan başarılı oyuncu Gürbüz “13 yıllık meslek hayatımda sanırım beni en fazla zorlayan karakterdi Kumru... Her şeyi ile gerçek, bildiğimiz, duyduğumuz ya da okuduğumuz, yanı başımızda atılan onca sessiz çığlıktan biriydi. Sorumluluğu öyle fazlaydı ki, şifa olması ve olmak adına 13 hafta tüm bedenimi, ruhumu ve zihnimi fazlası ile yordum. Yorulmadan olmazdı, başka türlü anlatılmazdı. Haftalarca o karakterle yaşamak, onun hayatına bu kadar yakından tanık olmak, bazen zorlayıcı bazen de direnç geliştirici bir tecrübeydi” ifadelerine yer verdi.



‘Umut olduysam ne mutlu bana’

“Keşke kendi adımdan yola çıkarak, daha detaylı ve benden, anlatabilseydim sizlere onu. Ama magazin denen olgu, hiç yapmadığım eski mesleğimi, hiç evlenmediğim halde eski eşimi daha fazla önemseyip haber yaptı maalesef’ diyen Gürbüz “Ama eminim ki artık dizilerde, bu hikâyeler daha fazla ve daha doğru yerden anlatılacak, dile getirilecek. Daha fazla göze sokup, çözüm yollarını daha fazla talep edeceğiz. Bu olaylar gerçek, mağdurlar aramızda iken başka türlüsü güç. Nice Kumru'lar var dışarıda, bir tanesine bile umut olduysam ne mutlu bana, ne mutlu bize... Hiç birinin tutsak, hiç birinin sessiz kalmaması umuduyla, ben bir tanesinin hikâyesini anlatabildiğim için çok mutluyum. Bana bu imkânı tanıyan tüm Kırmızı Oda ailesine ve her hafta bizi izleyen siz seyircilere sonsuz teşekkürlerimle” açıklamasında bulundu.