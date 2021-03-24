Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zoom Kurumsal şirketi, sözleşmeyi haksız yere feshettiği iddiasıyla şarkıcı Kalben İncesaraç'a dört yıl önce dava açmıştı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre, Kalben ve Zoom arasında 25 Ekim 2015 tarihinde 7 yıl süreyle menajerlik sözleşmesi imzalandı. İddiaya göre Kalben daha sonra sağlık problemlerini gerekçe göstererek konserlere ve sahneye çıkmadı, ardından da sözleşmesini fesh etti.

200 bin TL istendi

Hürriyet’te yer alan habere göre Zoom şirketi de kendilerinden habersiz çok sayıda konsere çıktığını iddia ettiği ünlü şarkıcıya 200 bin TL’lik maddi-manevi tazminat davası açtı. Davanın karar duruşmasında mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere davacı Zoom Kurumsal şirketinin Kalben İncesaraç’a açtığı davayı reddetti.