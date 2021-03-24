Cem Adrian olarak bilinen Edirneli ünlü müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kanser tedavisi gören 69 yaşındaki babası Celal Filiz, yaşamını yitirdi. Filiz’in cenazesinin Edirne merkeze bağlı Ekmekçi köyünde defnedileceği öğrenildi.
Ünlü sanatçı Cem Adrian’ın baba acısı
24.03.2021 - 12:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü sanatçı Cem Adrian’ın babası Celal Filiz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler : cem adrian,
777016 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/777016.aspx
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