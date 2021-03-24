Cem Adrian olarak bilinen Edirneli ünlü müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kanser tedavisi gören 69 yaşındaki babası Celal Filiz, yaşamını yitirdi. Filiz’in cenazesinin Edirne merkeze bağlı Ekmekçi köyünde defnedileceği öğrenildi.