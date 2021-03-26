Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahmeti'nin ani ölümü sanat dünyasını hüzne boğdu. Ünlü oyunculardan Hazal Kaya sosyal medya hesabından “Ah Loçkam... Çok özleyeceğim!” derken, Ceyda Ateş de “Canım Luran... Elveda Rumeli ve Makedonya günlerimizi unutmayacağım... Mekanın cennet olsun...” notunu düştü. Gonca Vuslateri ise “Kalbim paramparça oldu bu haberle... Ah Lüran. Hayal Kahvesi’nde sabaha kadar müzik dinleyip günü doğurduğumuz günlere sakladım dualarımı... Makedonya’ya gittiğimde geçirdiğim 15 günün en komik en kral sohbetiydin sen. Oyuncu dostumuz koronavirüse yenik düştü... Allah rahmet eylesin... Ailesi, dostları ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun... Çok üzüldüm… Bu hastalığın insan sağlığı için korkunç bir tehdit olduğunu bilmek için daha kaç can yok olacak... ah!” ifadelerini kullandı.