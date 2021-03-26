Ahmeti'nin ani ölümü sanat dünyasını hüzne boğdu. Ünlü oyunculardan Hazal Kaya sosyal medya hesabından “Ah Loçkam... Çok özleyeceğim!” derken, Ceyda Ateş de “Canım Luran... Elveda Rumeli ve Makedonya günlerimizi unutmayacağım... Mekanın cennet olsun...” notunu düştü. Gonca Vuslateri ise “Kalbim paramparça oldu bu haberle... Ah Lüran. Hayal Kahvesi’nde sabaha kadar müzik dinleyip günü doğurduğumuz günlere sakladım dualarımı... Makedonya’ya gittiğimde geçirdiğim 15 günün en komik en kral sohbetiydin sen. Oyuncu dostumuz koronavirüse yenik düştü... Allah rahmet eylesin... Ailesi, dostları ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun... Çok üzüldüm… Bu hastalığın insan sağlığı için korkunç bir tehdit olduğunu bilmek için daha kaç can yok olacak... ah!” ifadelerini kullandı.
Luran Ahmeti, koronavirüse yenik düştü
26.03.2021 - 14:05 | Son Güncelleme: 26.03.2021 - 14:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti, bir süredir başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle tedavi görüyordu. Arnavut asıllı 46 yaşındaki Ahmeti’nin dün hayatını kaybettiği bildirildi. Üsküp’teki Arnavut Tiyatrosu’nun oyuncularından biri olan ve önemli yerli projelerde yer alan Ahmeti, "Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli, "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında da rol almıştı.
Etiketler : luran ahmeti,koronavirüs,
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