Pandemi sebebiyle düğünlerini erteleyen Şefkatli ve Tatlıses’in nikâh tarihi ise belli oldu. Mert Vidinli’nin YouTube’da yayınlanan programına konuk olan 28 yaşındaki Şefkatli evliliğe dair soruları cevapladı. Mayıs sonu evleneceklerini açıklayan Şefkatli “Nikâh şahitlerimiz aile büyüklerimiz olacak. Bir otelde 50 kişilik tören yapacağız. Gelinliğim de hazır” ifadelerini kullandı.
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin nikah tarihi belli oldu
27.03.2021 - 13:05 | Son Güncelleme: 27.03.2021 - 13:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın çocukları İdo Tatlıses, uzun süredir birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile geçtiğimiz yıl nişanlanmıştı.
Etiketler : İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli,ibrahim tatlıses,
777782 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/777782.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER