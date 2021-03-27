Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi sebebiyle düğünlerini erteleyen Şefkatli ve Tatlıses’in nikâh tarihi ise belli oldu. Mert Vidinli’nin YouTube’da yayınlanan programına konuk olan 28 yaşındaki Şefkatli evliliğe dair soruları cevapladı. Mayıs sonu evleneceklerini açıklayan Şefkatli “Nikâh şahitlerimiz aile büyüklerimiz olacak. Bir otelde 50 kişilik tören yapacağız. Gelinliğim de hazır” ifadelerini kullandı.