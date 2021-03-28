Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ailesine elinden gelen yardımı yapan başarılı oyuncu kız kardeşinin hastalığıyla bir şok daha yaşadı. Hürriyet’in haberine göre Cemcir, kız kardeşi Nagihan Cemcir’e de akciğer kanseri teşhisi konulunca adeta yıkıldı. Kız kardeşine kasım ayında teşhis konulduktan sonra ameliyat ve kemoterapi sürecini takip eden ünlü oyuncunun annesinin durumunun iyi olduğu, kardeşinin ise kemoterapi tedavisinin devam ettiği öğrenildi.