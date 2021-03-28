Ailesine elinden gelen yardımı yapan başarılı oyuncu kız kardeşinin hastalığıyla bir şok daha yaşadı. Hürriyet’in haberine göre Cemcir, kız kardeşi Nagihan Cemcir’e de akciğer kanseri teşhisi konulunca adeta yıkıldı. Kız kardeşine kasım ayında teşhis konulduktan sonra ameliyat ve kemoterapi sürecini takip eden ünlü oyuncunun annesinin durumunun iyi olduğu, kardeşinin ise kemoterapi tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Murat Cemcir'in annesinin ardından kardeşi de kansere yakalandı
28.03.2021 - 14:51 | Son Güncelleme: 28.03.2021 - 14:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çalgı Çengi, Düğün Dernek gibi filmlerde başrol oynayan Murat Cemcir, 2019 yılından bu yana kemik kanseri tedavisi gören annesi için İstanbul-Tokat arasında mekik dokuyordu.
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