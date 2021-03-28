Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alev Alev dizisiyle ekranlara dönüş yapan başarılı oyuncu, kuaför çalışanları tarafından apar topar hastaneye götürüldü. Hürriyet’in haberine göre 40 yaşındaki Evgar’ın bir anda tutan ağrılarının sebebinin böbrek taşı olduğu anlaşıldı. Evgar’ın yapılan müdahalenin ardından daha iyi hissetmeye başlayınca dinlenmek için evine geçtiği öğrenildi.