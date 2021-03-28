Alev Alev dizisiyle ekranlara dönüş yapan başarılı oyuncu, kuaför çalışanları tarafından apar topar hastaneye götürüldü. Hürriyet’in haberine göre 40 yaşındaki Evgar’ın bir anda tutan ağrılarının sebebinin böbrek taşı olduğu anlaşıldı. Evgar’ın yapılan müdahalenin ardından daha iyi hissetmeye başlayınca dinlenmek için evine geçtiği öğrenildi.
Demet Evgar hastanelik oldu
28.03.2021 - 15:15 | Son Güncelleme: 28.03.2021 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Demet Evgar, bakım yaptırmak için gittiği Nişantaşı’ndaki kuaförde aniden rahatsızlandı.
Etiketler : demet evgar,
778080 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/778080.aspx
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