Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilçam filmleriyle adını duyuran başarılı oyuncu Yılmaz Cesur 26 Mart Cuma günü hayatını kaybetti. Cesur’un ölüm haberini ise ses sanatçısı ve yazar Onur Akay sosyal medyadan duyurdu. Instagram’dan açıklama yapan Akay “Cesur Yılmaz diye de bilinir Yılmaz Cesur diye de bilinir. Başrol oyunları oldu, birçok filmde oynadı, TRT’de dizilerde oynadı. Ayazağa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Bütün sevenlerine başsağlığı dilerim. Kandil gecesi uğurlandı” ifadelerini kullandı. 27 Mart Tiyatrolar Günü’nde son yolculuğuna uğurlanan usta oyuncunun ölüm sebebiyle ilgili ise bilgi verilmedi.