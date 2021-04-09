Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak daha sonra Ilıcalı, sosyal medyadan “Erzurum’umuz için bir dayanışma organizasyonu olan Erzurumspor Gecesi, Beşiktaşlı dostlarımızın yanlış anlamalarına sebebiyet vermemek adına pazartesi akşamına ertelenmiştir” açıklamasında bulundu. Bu erteleme kararının duyurulmasının ardından Beşiktaşlı yönetici Mesut Urgancılar, Twitter üzerinden "Niye ertelemiş? Erzurumspor Beşiktaş’tan puan(lar) alırsa Fenerbahçeliler daha çok yardım eder diye mi? Yoksa öyle ya da böyle zaten yanlış bir zamanlama mı?" şeklinde bir tweet attı. Bu eleştiriye sessiz kalamayan ünlü televizyoncu sosyal medya hesabından “Bize bu şekilde bir imayi yapacak kadar akıl tutulması yaşaman ilginç. Beşiktaşlı dostlarımız yanlış anlamasın diye planlanan Erzurumspor gecesini erteledik. Dominik’ten yayın yapmak zorunda kalacağız. Senin gibi içindeki kötülükleri dökenler böyle değerli bir kulübü temsil etmemeli. Yüzün kızarır mı bilmem ama Beşiktaş’ın destek kampanyasını kanalımda ücret talep etmeden yayınladım. Hatta Beşiktaş’a senden daha fazla destek vermiş olabilirim. Umarım Beşiktaş’a klavyen dışında benim Fenerbahçe’ye verdiğim desteğin yüzde birini vermişsindir” ifadelerini kullandı.