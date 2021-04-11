Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masumiyet dizisinde Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ ve Serkay Tütüncü gibi isimlerle başrolü paylaşan İlayda Alişan, Hürriyet'e verdiği röportajda hayatının kırılması noktasını, oyunculuk serüvenini ve aşka olan bakışını anlattı.

"9 YAŞINDAYKEN ANNEMİ KAYBETTİK"

"Çocukluğuna dair ilk hatırladığın şey ne?" sorusu üzerine yürek burkan hayat hikayesinden bahseden oyuncu, "Ben 6-7 yaşlarındayken annemin beni okula uğurlamak için uyandırdığı ve yumurta pişirdiği bir an geldi aklıma. Sık sık gözümün önüne gelir. Mutlu bir çocuktum. Yarım ama mutlu bir ailede büyüdük.Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden... Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, yıllarca Hürriyet'te çalıştı. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hala da öyle" diyerek sevenlerini duygulandırdı.