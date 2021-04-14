Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinin oyuncularından Burak Sergen'in yoğun bakıma kaldırılmasının ardından Alp Akar da koronavirüse yakalandığını duyurdu. Dizide 'Asya' ve 'Volkan'ın oğlu 'Ali'yi canlandıran 15 yaşındaki Akar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Covid-19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 5. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.