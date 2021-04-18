Hürriyet’in haberine göre Coşkun “İşler başladı, çok iyi gidiyor. Marketlere yumurta sattık. İnşallah önümüz açık. COVID-19 salgını nedeniyle müzisyenlik yapamadığım için çiftlik kurdum. Pandemi olduğu için bu işe girdik. Müzisyenlik birkaç yıl daha böyle sürecek kanaatindeyim. Kazandığım paranın yarısını müziğe, yarısını da tarıma yatıracağım” ifadesinde bulundu. Eskişehir’deki çiftliğini sık sık denetlemeye gittiğini söyleyen Sabah “10-15 günde bir Eskişehir’e denetlemeye, hesap kitap yapmaya gidiyorum” şeklinde konuştu.
Coşkun Sabah çiftlikten kazanıp, müziğe yatıracak
18.04.2021 - 10:54 | Son Güncelleme: 18.04.2021 - 10:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de yumurta çiftliği kuran müzisyen Coşkun Sabah, 15 bin tavukla üretime başladı. İyi bir gelir getireceğini düşünerek bu işe girdiğini ifade eden Sabah, yeni işine dair merak edilenleri anlattı.
Etiketler : Coşkun Sabah,çiftlik,müzik,
783589 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/783589.aspx
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