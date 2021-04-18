Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hürriyet’in haberine göre Coşkun “İşler başladı, çok iyi gidiyor. Marketlere yumurta sattık. İnşallah önümüz açık. COVID-19 salgını nedeniyle müzisyenlik yapamadığım için çiftlik kurdum. Pandemi olduğu için bu işe girdik. Müzisyenlik birkaç yıl daha böyle sürecek kanaatindeyim. Kazandığım paranın yarısını müziğe, yarısını da tarıma yatıracağım” ifadesinde bulundu. Eskişehir’deki çiftliğini sık sık denetlemeye gittiğini söyleyen Sabah “10-15 günde bir Eskişehir’e denetlemeye, hesap kitap yapmaya gidiyorum” şeklinde konuştu.