Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Tamer Levent, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerfi Erol, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Camdaki Kız dizisi, 3. bölümüyle 22 Nisan Perşembe akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

SEDAT-NALAN AŞKI KRİTİK VİRAJDA

Yeni bölümde Cana'yla görüşmesi ortaya çıkan Sedat, babasının tepkileri karşısında bir karar almak zorunda kalıyor. Babası ise Sedat'ı herkesin içinde tokatlıyor. Hayatıyla ilgili önemli bir seçim yapmak zorunda kalan Sedat'ın vereceği karar ise Nalan'ı geleceğini etkileyecek.

ENİS ARIKAN İZLEYİCİLERİN KARŞISINA ÇIKACAK

2 bölümdür Camdaki Kız'da merak uyandıran Muzo karakteri ise sonunda bu bölümde ortaya çıkıyor. Ünlü oyuncu Enis Arıkan, Muzo karakteriyle diziye katıldı. Camdaki Kız yeni bölüm fragmanında Enis Arıkan'ın hayat verdiği Muzo'nun nihayet odasından çıktığı ve ailesiyle birlikte yemek masasında oturduğu görülüyor.

2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkiye'nin zengin ve yakışıklı bekarı Sedat Koroğlu'nun Nalan'la evleneceği haberi magazin gündemine bomba gibi düşer. Nalan ve ailesi, hafta sonunu geçirmek için Koroğlu'na ait lüks çiftliğe davet edilir. Birbirlerini ilk defa tanıyacak olan bu iki aile, karanlık sırlarını birbirlerinden saklamaya çalışırken, Nalan bir anda kendisini Rafet Koroğlu'nun hazırladığı bir sınavın içinde bulur. Nalan ve Sedat, ailelerin de katıldığı sade bir törenle söz yüzüklerini takarlar. Koroğlu ailesini bir türlü içine sindiremeyen Feride'nin gerginliği, hızla girilen evlilik yolunda, iyice artar. Evlenene kadar Nalan'ı korumak için, Sedat'tan uzak tutmaya çalışan Feride'ye, geçmişten hiç beklenmedik bir ziyaretçi gelir.