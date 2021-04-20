Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HOLLYWOOD’DA SAĞLAM İLİŞKİLER KURDU

Ekran fenomeni “Çocuklar Duymasın” dizisinde canlandırdığı ‘Teo’ karakteriyle adını duyuran Ömer Güney, bir süre önce oyunculuk eğitimi almak için ABD’ye gitmişti. Hollywood’da çok sayıda yapımcıyla tanışan genç yetenek, kurduğu ilişkilerin meyvelerini toplamaya başladı.

DİJİTAL PLATFORMDA YAYINLANACAK

Ömer Güney, Türk-Amerikan ortak yapımı bir film için önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek. Filmin başrollerinden birini canlandıracak olan Güney, projenin detaylarını şimdilik gizli tutuyor. Çekimlerine yakında başlanacak film, dijital bir platform üzerinden seyirciyle buluşacak.

Çocuklar Duymasının Teosu Ömer Güney Amerikan filminde

Ömer Güney dizide ‘Havuç’un (Furkan Kızılay) arkadaşı rolündeydi.