Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yaz satın aldığı Hollanda ligi takımlarından Fortuna Sittard'ın başına geçen ve Türk iş adamı Işıtan Gün ile birlikte kulübü yöneten Acun Ilıcalı kulüpteki ortaklığından çekildiğini açıkladı.

Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Ilıcalı, "Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, geçen yıl Survivor 2020 finalinde izleyicilerinden Fortuna Sittard'ın resmi Instagram hesabını takip etmelerini isteyerek, “Hollanda’da Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum” sözleriyle kulübü aldığını duyurmuştu.