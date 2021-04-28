Burning Man'in web sitesinde yayımlanan bir videoda, Black Rock Çölü'nde 26 Ağustos-3 Eylül'de yapılması planlanan festivalin salgının getirdiği belirsizlikler yüzünden iptal edildiği açıklandı. Otuz beş yıldır gerçekleştirilen müzik festivali, salgın nedeniyle geçen yıl da yapılamamıştı. Adını, kapanışında yakılan ahşap heykelden alan Burning Man'e her yıl 80 bine yakın kişi katılıyordu.
Burning Man müzik festivali bu yıl da iptal edildi
28.04.2021 - 07:07 | Son Güncelleme: 28.04.2021 - 07:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Nevada eyaletinde bir çölde her yıl düzenlenen dünyanın en büyük müzik festivallerinden "Burning Man", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl da yapılamayacak
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786106 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/786106.aspx
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