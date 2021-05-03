Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü sunucu Çiğdem Tunç ile oyuncu Murat Parasayar’ın birlikte sunduğu “Benim Hikâyem” ilk bölümüyle seyircileri ekrana bağladı. Programın ilk konuğu ise bir zamanların sinema ve müzik sanatçısı görme engelli Deniz Akbulut oldu. Akbulut, 26 yıl önce nasıl âmâ olduğunu bütün gerçekleriyle anlattı. Sanatçı, Yeşilçam’da mavi gözleri ve güzelliğiyle fırtına gibi eserken eski eşi tarafından yediği dayak sonrası bir gecede görme melekesini kaybettiğini söyledi. Ünlü oyuncuya güzel haber ise canlı yayında verildi. Yayına bağlanan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Levent Akçay, Akbulut’un gözlerini açabileceğini belirtti. Oyuncuya bir moral de Ceza filminde birlikte rol aldığı ünlü sanatçı Coşkun Sabah’tan geldi. Yayına katılan Sabah, kendisine destek verdi, güzel anılarını aktardı. Program, Deniz Akbulut’un seslendirdiği ‘Kendimden Özür Diliyorum” şiiri ile sonlandı. Öte yandan, ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan Benim Hikâyem; bundan böyle her hafta cumartesi 23.00’te canlı yayınla ekranlarda olacak.

“PRENSES DIANA İLE SINIF ARKADAŞIYDIM"

Deniz Akbulut, İngiltere Kraliyet Ailesi’nin tartışmalı gelini Prenses Diana ile sınıf arkadaşı olduğunu açıkladı. Akbulut, Diana ile ilişkisini, Türk sinemasının 80’li yıllardaki gerçeklerini “Film Gibi” kitabında kaleme aldığını söyledi. Son dönemde maddi zorluklar çektiğini aktaran sanatçıya destek, programı seyreden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan geldi. Yayına bağlanan Başkan Yazıcı, kitaplardan satın alıp yardımcı olacağını söyledi. Bunun üzerine Çiğdem Tunç ile Murat Parasayar da TGRT Haber Ailesi olarak kitap için destek vereceklerini dile getirdi.