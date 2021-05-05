Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya üzerinden lenfoma kanserine yakalandığını duyuran 32 yaşındaki oyuncu sevenlerinden dua istedi. Instagram hesabından açıklama yapan Aksoy “Sevgili dostlarım. Ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki lenfoma kanserine yakalandım, uzun bir süre daha olamayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza telefonlarınıza dönemezsem de affedin…” ifadelerini kullandı.