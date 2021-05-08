Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

51 yaşındaki ünlü şarkıcı o anları ise Instagram hesabından paylaştı. Biontech aşısı olan Ortaç, aşı öncesi yaptığı açıklamada "Geldik devlet hastanemize aşımızı olacağız... Birinci doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah" ifadesinde bulundu.