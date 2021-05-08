51 yaşındaki ünlü şarkıcı o anları ise Instagram hesabından paylaştı. Biontech aşısı olan Ortaç, aşı öncesi yaptığı açıklamada "Geldik devlet hastanemize aşımızı olacağız... Birinci doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah" ifadesinde bulundu.
Serdar Ortaç koronavirüs aşısı oldu
08.05.2021 - 11:47 | Son Güncelleme: 08.05.2021 - 11:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.
Etiketler : serdar ortaç,koronavirüs,aşı,
788640 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/788640.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER