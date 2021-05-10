Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasıyla tanınan ve papağanına işkence ettiği görüntülerle bir dönem gündeme gelen MasterChef Murat Özdemir, bir süredir ortalarda görünmüyordu.MasterChef Murat, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Sık sık yemek videoları paylaşan Özdemir'in yeni imajı dikkat çekti.

Papağana işkence etmişti

MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından biri olan Murat Özdemir 17 Aralık 2018 tarihinde sosyal medya hesabından papağanına işkence yaptığı anlara ait görüntüleri paylaşmış ve hayvanseverler tarafından tepki toplamıştı. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Özdemir ifadesinde olayın yaşandığı gün çok alkol aldığını ve yaşananlardan dolayı herkesten özür dilediğini ifade etmişti

Olay ardından tedavi altına alınan papağan ölmüş, tv8'in sahibi ve MasterChef'in yapımcısı Acun Ilıcalı, Özdemir için "İnsan müsveddesi" demişti.

İşte MasterChef Murat'ın yeni imajı;