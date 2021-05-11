Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen dizileri bir bir sezon finali verirken, bazı diziler de final kararı aldı. Bu hafta dört dizi birden ekranlara veda ediyor. Reyting yarışında rakiplerinden geride kalan yapımlar için flaş karar alındı.

SEFİRİN KIZI'NATUBA BÜYÜKÜSTÜN YARAMADI

Star TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı Sefirin Kızı, 11 Mayıs Salı akşamı 52. bölümüyle ekranlara veda edecek. Neslihan Atagül Doğulu'nun rahatsızlığından sonra diziden ayrılmasıyla yerine Akyürek'in eski partneri Tuba Büyüküstün transfer edilmişti ancak beklenen reytingler gelmedi. Dizi, final kararı aldı.

BARAJ'DA OLAYLI FİNAL

Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Feyyaz Duman ve Gizem Karaca'nın yer aldığı Baraj, FOX ekranlarında 11 Mayıs Salı akşamı 39. bölümüyle final yapıyor. Türkan Şoray ve Tarık Akan’ın başrollerini paylaştığı Yeşilçam'ın unutulmaz Baraj filminin ekranlara uyarlaması olarak başlayan ancak zamanla konusu değişen ve başka yöne doğru giden dizi, son kez izleyicisi ile buluşacak.

Baraj dizisi final yapıyor! Merakla beklenen fragman yayınlandı Ekranların sevilen dizisi Baraj, 39. bölümü ile final yaparak izleyicisine veda ediyor. Baraj'ın final bölümü (39. bölüm) fragmanı yayınlandı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR'DE SONA GELİNDİ

İbrahim Çelikkol'un ayrılığından sonra hikayesini Demet Özdemir ile Engin Öztürk'ün canlandırdığı Zeynep ve Barış'ın aşkıyla sürdüren Doğduğun Ev Kaderindir dizisi de final yapıyor. TV8'de iki sezondur yayında olan dizi Doğduğun Ev Kaderindir'in final bölümü, 12 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK FİNAL YAPIYOR

Reytinglerde iyi sonuçlar elde etmesine rağmen Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrollerinde yer aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi finalden kaçamadı.

Ekranların sevilen dizisi 15 Mayıs Cumartesi akşamı 64. bölümü izle izleyiciye veda edecek.