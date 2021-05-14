Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Aynalı Tahir’in ‘Tilki Ekrem’iyle ünlenen, Kuruluş Osman dizisinde Alişar Bey’i canlandıran Saruhan Hünel ile keyifli bir bayram sohbeti gerçekleştirdik. Ünlü oyuncu, kendisi hakkında merak edilen her şeyi samimi bir şekilde cevapladı. Özellikle sosyal medya fenomenlerinden dertli olan Hünel, pandemide neler yaşadığını da anlattı.

¥ Pandemi sanat camiasını nasıl etkiledi? Siz neler yaptınız ve yapıyorsunuz bu süreçte?

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pandeminin etkisini derinden hissettik. Özellikle ses sanatçıları bu buhrandan daha fazla etkilendi. Koronavirüs salgınının başında Kuruluş Osmanlı dizinde rol alıyordum. Ardından zamanımızı evde geçirmek zorunda kaldık. Türlü türlü hobilerimiz oldu. Vaktimi ağırlıklı olarak okumaya ayırdım.

¥ Yeni bir proje hazırlığı var mı?

Yeni iki proje ile ilgileniyorum. Birkaç aya kadar şekillenecek. Genelde seyircilerin karşısına uzun soluklu işlerle çıkmak istediğim için her önüme gelen teklifi kabul etmiyorum.

¥ Sosyal medyayı nasıl değerlendiriyorsunuz. Kısa sürede ünlü olup büyük paralar kazanan insanlar oldu. Eski dönemleri düşününce, ünlü olmanın bir bedeli vardı. Şöhret olmak bu kadar kolay olmalı mı?

Sosyal medya fenomenlerini veya bu platformdan ünlü olan insanları ‘sabun köpüğü’ olarak görüyorum. Kolay kazanılan şöhret, kolay kaybediliyor. Asıl şöhretin ismi sürdürülebilen olandır. Dolayısıyla bir gün var bir gün yoklar. Onların yerini anında başka bir isim dolduruyor. Gerçek şöhret olan insan öldükten sonra bile ismi anılan insandır.

¥ Son dönemde dizi ve film projelerinden sosyal medya fenomenlerinin olduğunu görüyoruz. Hatta takipçi sayısına göre rol verildiğini duyuyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu işlerin tamamı sukutuhayal oluyor. Oyuncu veya sanatçı olmak kolay değil. Tecrübe ve eğitim şart. Sosyal medyada parlayan ve belli bir zümreye hitap eden kişilere bizim camiamızda bu kadar değer verilmesini anlamıyorum. Sonucu da pek hayırlı olmuyor. Artık yapımcılar bunu görmeli.

¥ Ünlü olmak isteyen gençlere bir tavsiyeniz var mı?

Gençlere ünlü olmaları adına bir tavsiyem yok. Ünü bir gecede kazananlar olabiliyor. Çeşitli yarışmalardan veya televizyon programlarından bunu yakalayabiliyorlar. Bunun için ciddi bir eğitim, tecrübe ve mesai gerekiyor. Fedakârlık yapmaları gerekiyor. Ünlü olmaktan ziyade yaptıkları iş üzerinde ne kadar başarılı olabileceklerini düşünmeleri gerekiyor. Ün zaten başarılı olan insanın arkasından koşarak geliyor.

NAZARDAN KORKARIM

¥ Hiçbir ünlü ile aşk haberiniz çıkmadı. Özel hayatınızı gizli kapaklı yaşıyorsunuz…

Gizli kapaklı yaşamıyorum ama insanların gözüne sokmayı da istemiyorum. İnsanın ilişkisi kendine özel olmalıdır. Tabii ki beğendiğim biri var. Ancak biz uluorta görünmemeyi tercih ediyoruz. Benim için ilişkilerde nazar çok önemlidir.

"ŞİMDİKİ GENÇLER BÜYÜKLERİNİN YÜZÜNE BİLE BAKMIYOR"

¥ Ramazan Bayramı’ndayız. Eski bayramların tadı yok derler, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çocukluğunuzda bayramlar nasıl geçerdi?

Her sene eski bayramları arar oluyoruz. Benim çocukluğumda bütün mahalleyi kapı kapı gezer, büyüklerimizin ellerinden öperdik. Yeni jenerasyon bırakın el öpüp saygı göstermeyi, büyüklerinin yüzlerine bile bakmıyorlar. Ellerinde telefonlar ile büyüyorlar. Burada suçlu olan çocuklar değil, ebeveynler olduğunu düşünüyorum. Anne ve babalar evlatlarına örf ve âdetlerimizi öğretmeli. Bu sayede birlik ve beraberliğimizi koruyabiliriz.

"TÜRKİYE'M İLE GURUR DUYUYORUM"

¥ İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve saldırması, Müslümanlara zulüm etmesi ve bunu özellikle mübarek ramazan ayında gerçekleştirmesini nasıl yorumluyorsunuz?

Hangi dinden ve mezhepten olursa olsun insanlar ibadet ederken, o insanların üzerine bomba atmak, kabul edilebilecek bir şey değil. Bu hiçbir din kitabında yazmaz. Kesinlikle canavarca bir hareket. Savaştayken insanlar birbirlerine zarar verebilirler. Ancak unutulmaması gereken bir konu var. İbadet kutsaldır. Savunmasız insanlara saldırılmasını kabul etmiyorum. Şu mübarek günlerde, Müslüman ülkeler dâhil, bu menfur saldırıyı kınayan ve oradaki mazlumlara sahip çıkan ülkem ile Türkiye’m ile gurur duyuyorum. Yaşanan zulme karşı hiçbir Müslüman ülkeden ses çıkmamasından da hicap duyuyorum.

COVID-19 BABAMI BENDEN AYIRDI

¥ Aile kavramı sizin için ne ifade ediyor?

Aile kavramı çok önemlidir. Biz de küçük çekirdek bir aileyiz. Ben, annem ve kız kardeşim… Ve yakın zamanda kaybettiğim babam… Biz bayramlarda özel günlerde hep beraber olmaya çalışırız. Birbirimizi her gün ararız. Çok arkadaşınız olabilir ama aile tektir.

¥ Koronavirüs süreci ile ilgili neler söylemek istersiniz? İnsanların yeterince tedbir almadığını görüyoruz.

Ben bir türlü “Bize bir şey olmaz” mantığıyla hareket edenleri anlayamıyorum. Bu kadar vurdumduymaz olmak yazık ve günahtır. Umarım bunca ölüm yaşanırken, inşallah kendilerine daha fazla dikkat ederler. Kimsenin sağlığıyla kendi keyfimiz için oynamamalıyız.

¥ Geçmişte keşke yapmasaydım dediğiniz pişmanlıklarınız oldu mu?

Ne yazık ki çok oldu. Ben iyiliklerimi yapar ve unuturum. Karşılığını beklemem. İyilik karşılıksız olandır. Peygamber efendimizin çok güzel bir sözü var. “İyilik yaptığınız insanlardan sakının” diye… O nedenle iyiliği yaparken de dikkat edelim.

¥ Koronavirüs nedeniyle babanızı kaybettiniz. Dostlarınızdan aramayanlar oldu mu? Bu süreçte hayatınızdan çıkardığınız kimse var mı?

Bu süreçte birçok insanın yakınını kaybettiği gibi bende canım babamı kaybettim. Çok yakın zannettiğim insanlar, bir prosedürmüş gibi beni arayarak geçiştirdiler. Ama hiç beklemediğim birçok insan yanımda oldu. Benim acımı paylaşmaya çalıştılar. İnsanların dostları zor zamanlarda belli oluyor. Kim gerçek kim sahte çok iyi anladım. Birisini sosyal medyadan silmek benim için çok önemli değildir. Onu kalbimden silmek önemlidir. Bu süreçte kalbimden sildiğim insanlar oldu.

EVLENEMEZSEM ÜZÜLÜRÜM

¥ Evlenmeyi düşünüyor musunuz?

Bu konu çok hassas... Evlenebilirim deyip, evlenemezsem mahcup olurum. Kadere inanırım. Kaderde varsa olur, olmazsa olmaz. ,

YATIRIMI EVE YAPIYORUM

¥ Yatırımlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yatırımlarımı genelde gayrimenkul ve otomotiv üzerine yapıyorum. Ticaret yapıyorum kısacası...