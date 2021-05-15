Türk sinemasında 350'den fazla filmde başrol oynayan, Yeşilçam’ın yakışıklı Jönü Cüneyt Arkın’ın hayatı, bilinmeyenleri, çocukluğu, sinemaya kimin sayesinde girdiği ve daha fazlası Benim Hikâyem’de mercek altına alınacak. Ayrıca sürpriz olarak Cüneyt Arkın’ın sanatçı dostları da canlı yayında yer alacak.
Gerçek hayat hikâyelerini ekrana taşıyan ve ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan “Benim Hikâyem” bugün saat 21.30’da TGRT Haber’de olacak.
Cüneyt arkın’ın bilinmeyen yönleri bu akşam Benim Hikâyem'de
15.05.2021 - 07:44 | Son Güncelleme: 15.05.2021 - 07:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TGRT Haber TV’de Çiğdem Tunç ile oyuncu Murat Parasayar’ın birlikte sunduğu “Benim Hikâyem” bu haftada yine herkesi ekrana bağlayacak. TGRT Haber’in ezber bozan programı “Benim Hikâyem’in bu haftaki konuğu Türk sinemasının ünlü ismi Cüneyt Arkın...
Türk sinemasında 350'den fazla filmde başrol oynayan, Yeşilçam’ın yakışıklı Jönü Cüneyt Arkın’ın hayatı, bilinmeyenleri, çocukluğu, sinemaya kimin sayesinde girdiği ve daha fazlası Benim Hikâyem’de mercek altına alınacak. Ayrıca sürpriz olarak Cüneyt Arkın’ın sanatçı dostları da canlı yayında yer alacak.
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789845 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/789845.aspx
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