Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk sinemasında 350'den fazla filmde başrol oynayan, Yeşilçam’ın yakışıklı Jönü Cüneyt Arkın’ın hayatı, bilinmeyenleri, çocukluğu, sinemaya kimin sayesinde girdiği ve daha fazlası Benim Hikâyem’de mercek altına alınacak. Ayrıca sürpriz olarak Cüneyt Arkın’ın sanatçı dostları da canlı yayında yer alacak.

Gerçek hayat hikâyelerini ekrana taşıyan ve ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan “Benim Hikâyem” bugün saat 21.30’da TGRT Haber’de olacak.