Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekranlarda fenomen haline gelen ve her diyalogunun sosyal medyada gündem olduğu Yasak Elma dizisinde, beklenmedik bir veda gerçekleşiyor. İlk sezondan beri kadronun kemik yapısında bulunan ve Zehra karakterini canlandıran Şafak Pekdemir'in diziden ayrılacağı öğrenildi.

Yeni sezonda Eylül ayı ile birlikte tekrar ekranlara gelecek olan dizisinin sezon finali büyük bir patlama ile son bulmuş, 5. sezonuyla tekrar seyirci ile buluşacak dizide nasıl değişimlern olacağı oldukça merak edilmeye başlanmıştı.

BAŞKA BİR DİZİ İLE ANLAŞTI

TV100'de yapılan habere göre, Şafak Pekdemir'in yeni sezon için başka bir dizi ile anlaştığı bu sebeple Yasak Elma d,z,s,nden müsaadesini istediği ortaya çıktı.