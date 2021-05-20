Sadakatsiz izleyicilerine Burak Sergen sürpriziKanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ‘Sadakatsiz’ dizisinin oyuncularından Burak Sergen, bir ay önce koronavirüse yakalanmıştı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edilen 60 yaşındaki oyuncu önceki gün normal odaya alındı. Dizide de canlandırdığı Haluk karakteri kalp krizi geçiren ünlü oyuncu dün akşam ‘Sadakatsiz’in yayınlanan yeni bölümünde izleyiciye sürpriz yaptı. Sergen, dizinin yeni bölümüne video ile bağlanarak senaryo gereği ailesiyle görüntülü konuşma yaptı.
Sadakatsiz izleyicilerine Burak Sergen sürprizi
20.05.2021 - 14:01 | Son Güncelleme: 20.05.2021 - 14:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir ay önce koronavirüs tanısıyla hastaneye kaldıran ve yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'den iyi haber gelmişti. Normal odaya alınan Sergen, oyuncusu olduğu Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde rol alarak izleyenlere sürpriz yaptı.
Etiketler : burak sergen,koronavirüs,sadakatsiz,
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