Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadakatsiz izleyicilerine Burak Sergen sürpriziKanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ‘Sadakatsiz’ dizisinin oyuncularından Burak Sergen, bir ay önce koronavirüse yakalanmıştı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edilen 60 yaşındaki oyuncu önceki gün normal odaya alındı. Dizide de canlandırdığı Haluk karakteri kalp krizi geçiren ünlü oyuncu dün akşam ‘Sadakatsiz’in yayınlanan yeni bölümünde izleyiciye sürpriz yaptı. Sergen, dizinin yeni bölümüne video ile bağlanarak senaryo gereği ailesiyle görüntülü konuşma yaptı.