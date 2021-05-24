Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı hayatını kaybetti. Acun Ilıcalı, amcasının vefat haberini sosyal medya hesabından açıkladı. Ilıcalı, yaptığı paylaşımda, "'Hayatını iyilikle, yardımseverlikle geçirdin ve bizlere örnek oldun. Anne ve babam için hep özeldin, ağabeyim ve benim için de öylesin ve öyle kalacaksın. Nazmi Ilıcalı ismini eminim ki güzel evlatların en iyi şekilde yaşatacak. Seni hiç unutmayacağız. Mekanın cennet olsun Nazmi Ağabey" ifadelerini kullandı.