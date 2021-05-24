Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Televizyonlarda yaz sezonunun gelmesi ile birlikte yavaş yavaş değişimin sinyalleri veriliyor. Geçen haftalarda final yapan Doğduğun Ev Kaderindir, Sefirin Kızı ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi dizilere bu hafta 3 dizi daha ekleniyor. Yayınlandıkları günlerde reytinglerde zirveyi gören ve sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olan diziler, zamanla bu yarışta geriye düştüler fişleri çekildi.

MASUMİYET 13. BÖLÜMÜ İLE VEDA EDİYOR

Başrollerinde Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar, İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün yer aldığı dizi, yayın hayatına bomba gibi başlamıştı. FOX ekranlarında yayınlanan dizinin yayın günü değiştirildi ancak reyting savaşına daha fazla direnemeyen Masumiyet, 24 Mayıs akşamı 13. bölümü ile izleyicilerine veda etme kararı aldı.

Konu ile ilgili yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada, ''Kanalla birlikte aldığımız ortak karar doğrultusunda Masumiyet dizimiz 24 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan final bölümüyle ekrana veda edecektir. Bugüne dek sizlerden gördüğümüz destek ve ilgi için teşekkür ederiz. Yeni projelerde buluşmak üzere…” ifadelerine yer verdi.

HEKİMOĞLU FİNAL BÖLÜMÜ İLE BU HAFTA EKRANLARDA

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu, 25 Mayıs Salı akşamı yayınlanacak olan 51. bölümü ile ekranlara veda ediyor. 17 Aralık 2019'da yayın hayatına başlayan dizi, 'Doctor House' isimli yabancı dizinin uyarlaması olarak dikkatleri çekmişti.

Başrollerinde Kaan Yıldırım, Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan gibi isimlerin yer aldığı dizinin dijital platformlarda yayına hayatına devam edeceği iddia edilmişti ancak bu konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

ALİ VEFA EKRANLARA VEDA EDİYOR

Ekranların sevilen bir başka dizi de final kararı ile sevenlerini üzdü. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan ve konusu ile oldukça ilgi çeken dizi, 27 Mayıs akşamı yayınlanacak olan 64. bölümü ile veda ediyor. Final bölümünde Ali’ye hamile olduğunu açıklayan Nazlı, Ali Vefa’nın tüm hayatının değişmesine neden olacak...

Dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa’mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. Ona, veda etmenin vakti geldi. Dizimiz, 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle...