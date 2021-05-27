Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 15 Eylül 2014'de yayınlanmaya başlanan ve 10 Haziran 2019'da final yapan Elif dizisi, Kolombiya’da sıra dışı dram konularıyla gün içinde en çok seyredilen Türk televizyon dizisi olmayı sürdürüyor. Carmen Luna isimli bir Kolombiyalı, “Elif dizisinin en ufak bir sahnesini kaçırmadan izliyorum, sinyalin iyi olmadığını düşündüğüm anda hemen kabloyu değiştiririm” ifadesini kullandı. Öte yandan Kolombiyalıların son yıllarda Türk dizileri sayesinde Türkçe öğrenmek için kurslara ilgisinin de arttığı ifade edildi. Ülkede sıklıkla seyredilen diğer başlıca Türk dizileri arasında “Cesur ve Güzel”, “Fazilet Hanım ve Kızları”, “Binbir Gece”, “Kara Para Aşk”, "Fatmagül’ün Suçu Ne?”, “Adını Feriha Koydum” ve “Ezel” yer alıyor.