Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sevilen oyuncu İlker Aksum adeta ölümden döndü. Mersin'den Adana Havalimanı'na giden Aksum, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Ünlü oyuncunun yardımına kazayı gören çevredeki esnaf koştu. Emniyet kemeri sıkışan Aksum, araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

"EMNİYET KEMERİNİ BIÇAKLA KESTİM"

Ünlü oyuncuyu otomobilden çıkaran esnaf, Aksum'u kurtardığını söyleyerek, "Aracı takla atarken gördük, geldik çıkarttık. Emniyet kemerini bıçakla kestim. İyiydi, bir şeyi yoktu. Ambulans gelince de ambulanstakilere de iyi olduğunu söyledi. Yine de tedbiren hastaneye götürüldü" diye konuştu.

İLKER AKSUM KİMDİR?

İlker Aksum, 23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta’da doğmuştur. 1989 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarını 1993 yılı sonunda bitiren Aksum, 1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Hayatını tiyatro sahnelerinde sürdürürken Taylan Biraderler ile tanıştı. Ve kısa süre içinde kendisini “Çarli” dizisinin Afakan Dayı’sı olarak buldu.

Çok sayıda tiyatro oyunu ve televizyon dizisinde rol alan Aksum, “Bizim Büyük Çaresizliğimiz” adlı filmle birlikte ilk sinema başrolünü kaptı. Özellikle Yabancı Damat dizisinde oynadığı Ruşen rolüyle tanınır.

İlker Aksum, Engin Günaydın, Binnur Kaya, Timuçin Esen ve Olgun Şimşek gibi isimler ile çok eski arkadaştır.

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