Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 8 yıl önce boşandığı eski eşi Ahu Yağtu’ya çocuğu için ödediği aylık 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için dava açtı.

DURUŞMAYA GELMEDİLER

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu İstanbul 11. Aile Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya katılmazken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.

ÇOCUĞA ÖDENEN GİDERLER ARAŞTIRILACAK

Duruşmada beyanda bulunan Cem Yılmaz’ın avukatı davanın kabulünü istedi. Ahu Yağtu’nun avukatı ise Yılmaz’ın nafaka dışında çocuğuna ödediği eğitim ve sağlık giderlerinin tespitini talep etti.

Mahkeme, Cem Yılmaz’ın çocuğunun eğitim ve sağlık gibi giderlerini karşılayıp karşılamadığına dair delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

Cem Yılmaz açıkladı: 'Evlendim' Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, hakkında çıkan evlilik iddialarıyla ilgili konuştuğu muhabire "Doğru, evlendim" dedi.

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