Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi dönemini Bodrum’daki yazlığında geçiren Ajda Pekkan, çiftlik kurma hayalini gerçekleştirmek için kollarını sıvadı. Süperstar, meşhur "Kemancı" şarkısının söz yazarı Mehmet Yüzüak’ın teklifi ile Balıkesir’in Edremit ilçesine geldi. İkili, Kazdağıları'nın eteklerinde yer alan Güre ve Çamlıbel mahallelerinde gezip incelemelerde bulundu. Pekkan, Yüzüak’a, oksijen deposu Kazdağları'na ve karşısında yer alan deniz manzarasına hayran kaldığını söyledi. Ünlü şarkıcı, ayrıca arazi fiyatlarının Bodrum’a nazaran daha makul seviyede olduğunu belirtti.

Ajda Pekkan'dan lüks villasına 'prens zammı' Usta sanatçı Ajda Pekkan, 3 yıl önce 40 milyon liraya satılığa çıkardığı Bahçeköy'deki üç katlı villasına alıcı bulamamış, son çare fiyatını 20 milyon liraya kadar düşürmüştü.

Ajda Pekkan emlakçılığa soyundu Süperstar Ajda Pekkan’ın, sık sık Bodrum’a gitmesinin nedeni ortaya çıktı.