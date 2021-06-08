Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanatçı Murat Kekilli hırsızlık şoku yaşadı. Adana'da sabah iş yerlerine gelen vatandaşlar, yol ortasında terk edilmiş halde bulunan cipi fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, cipin 3 Haziran'da bir oto tamirhanesinden çalındığını ve cipin ünlü sanatçı Murat Kekilli’ye ait olduğunu saptadı.

BAGAJDAN KEKİLLİ'NİN FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Cipte inceleme yapan ekipler, bagajda ünlü sanatçının çok sayıda fotoğrafını buldu. Polis, zanlıları bulmak için parmak izi çalışması yaptıktan sonra Kekilli ile irtibata geçip cipi teslim etti.

500 METRE ÖTEDE STOP EDİNCE BIRAKIP KAÇMIŞLAR

Kekilli aracının çalınması ve geri bulunmasına twitter hesabından şöyle tepki verdi: Amma da ballıyım ha! 10 gün önce memlekete ziyarete geldim. Önce aracın motoru arızalandı, çekici ile servise gönderdim. Bir hafta sonra o arızalı aracı çaldılar. Hırsızlar aracı 500 metre ötede stop edince bırakıp kaçmışlar. Tamam hoşgörülüyüm de bari her sabah suları kesmeyin birader!

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