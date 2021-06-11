Sözlerini 15 Temmuz Demokrasi Marşı’nın şairi Hanefi Söztutan’ın yazdığı Canım Türkiye’m adlı eseri Zümrüt Tagıyeva besteledi. Aranjesini Fatih Ihlamur’un yaptığı marş, yapımcı Nüvaz Müzik tarafından klip hâline getirilerek sosyal medyada ve tüm dijital platformlarda yayına sunuldu. Yayınlandığı ilk günden büyük ilgi gören Canım Türkiye’m marşı, Euro 2020 boyunca taraftarın diline pelesenk olacak.
Azerin’den Millî Takım’a tam destek
11.06.2021 - 02:32 | Son Güncelleme: 11.06.2021 - 02:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çırpınırdı Karadeniz türküsüyle gönüllerde taht kuran Azerbaycanlı sanatçı Azerin, ay-yıldızlı futbolcular için stüdyoya girdi.
Etiketler : azerin milli takım,azerin,
792915 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/792915.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER