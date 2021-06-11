Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözlerini 15 Temmuz Demokrasi Marşı’nın şairi Hanefi Söztutan’ın yazdığı Canım Türkiye’m adlı eseri Zümrüt Tagıyeva besteledi. Aranjesini Fatih Ihlamur’un yaptığı marş, yapımcı Nüvaz Müzik tarafından klip hâline getirilerek sosyal medyada ve tüm dijital platformlarda yayına sunuldu. Yayınlandığı ilk günden büyük ilgi gören Canım Türkiye’m marşı, Euro 2020 boyunca taraftarın diline pelesenk olacak.