Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ve özellikle sosyal medyada çok konuşulan fenomen dizi Leyla ile Mecnun'un çekimleri başlıyor. Ekranlara 8 yıl sonra dönmeye hazırlanan ve Exxen üzerinden yayınlanacak olan dizinin kadrosunda yer alan isimler belli olmaya başladı.

SON YAZ'DAN BİR TRANSFER DAHA

Son olarak sezon finali yapan Son Yaz dizisinden Selim Savcı rolüne hayat veren, Leyla ile Mecnun'da ise Mecnun karakterini oynayacak olan Ali Atay'ın dışında bir isim daha sevilen yapım ile anlaşma sağladı. Son Yaz'da Arda karakteri ile izleyici karşısına çıkan Sarp İkiler, fenomen dizide boy gösterecek.

SET 26 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Dizinin çekimleri 26 Haziran'da başlayacak. 8 yıl önceki kadro genel itibarıyla korunmaya çalışılırken, Leyla karakteri için Deniz Işın ile anlaşma sağlanmıştı.

SARP İKİLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sarp İkiler, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünde tamamlayan İkiler, kamera önündeki ilk oyunculuk deneyimi 2019 yılında Hercai dizisinde Caner karakterini oynayarak yaşadı.

Leyla ile Mecnun dizinde rol alacak olan İkiler, 2020 yılında Son Yaz dizisinde Arda Ateş rolüyle ekranlara geldi.

Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Ekranlardan 3 sezon boyunca yayınlanan absürt komedi Leyla ile Mecnun, yeniden ekrana taşınıyor. Acun Ilıcalı tarafından Exxen için aynı kadroyla çekileceği öğrenilen dizinin, yönetmen koltuğunda da yine Onur Ünlü oturacak.