Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Karademir, Büyükçekmece’de evinin yakınında aracının içinde silahlı saldırıya uğradı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, aracın içerisindeyken motosikletli ve kasklı 2 kişinin aracın yanına gelerek 5 el ateş etmesi sonucu Karademir ayağından yaralandı. Fatoş Karademir, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren ve kaçan 2 şüpheliyi arıyor.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Karademir’in ışıklarda beklediği sırada yanına gelen 2 kişinin ateş ettikten sonra kaçtıkları görülüyor. Görüntülerde Karademir’in aracı kenara çekmesi ve vatandaşların yardımına gitmesi yer alıyor.

Engin Altan'ı kandıran fenomen yakalandı Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Pakistan’da bir kişinin kendisinin adını kullanarak illegal faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla ülke polisine haber verdi.