Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1989- 2002 yılları arasında yayınlanan ’Bizimkiler’ dizisinde Cemil karakterini canlındırarak hafızalara kazınan 77 yaşındaki Uğurtan Sayıner hayatını kaybetti. Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sebeplerden ötürü bugün akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka’daki evinde son nefesini verdi. Sayıner ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle geçen yıl İzmir Eşrefpaşa Hastanesi’nde tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti.



UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı. Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Uğurtan Sayıner, Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra, Bir Kurşun, Bizimkiler gibi dizi film ve filmlerde rol almıştı.





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