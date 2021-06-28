Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Mine Tugay, kendisine sosyal medya üzerinden hakaret, küfür ve taciz içerikli mesajlar gönderen kişiyi affetmedi. Tugay'ın, Instagram'dan kendisine mesajlar gönderen Yusuf Bozkurt (23) hakkında şikayetçi olması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, hazırlanan iddianameyi uzlaştırmacıya gönderdi ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Yusuf Bozkurt hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanan sanık Yusuf Bozkurt duruşmalara katılmazken, müşteki Mine Tugay ve avukatı davanın ikinci celsesinde hazır bulundu.

"MESAJ ATTIKTAN SONRA ÇALIŞTIĞIM SETE GELDİ"

Duruşmada söz alan Tugay, sanığı daha önceden tanımadığını söyleyerek, “Kendisi benim cep telefonuma mesaj attı. Daha sonradan çalıştığım sete geldi. Kendisinin normal olmayan şekilde bana bakışını hissettim. Şikayetçiyim” ifadelerini kullandı. Tugay'ın avukatı Elif Özpağda ise, “Müvekkilim sanığı tanımamaktadır. Cinsel taciz mesajları attıktan sonra sete gelerek cep telefonuna tekrar sosyal medya üzerinden taciz mesajları atmıştır” diyerek sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın uzun aramalara rağmen bulunamadığını ve sorgudan kaçtığını belirterek, sanık hakkında sorgu amaçlı yakalama kararı çıkardı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.