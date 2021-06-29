Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Kalp Yarası' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Gökhan Alkan, dedesini kaybetti. İlk bölümü 28 Haziran akşamı yayınlanacak olan dizinin çekimleri için Antakya'da bulunan Alkan'ın haberi alır almaz İstanbul'a geldiği ve dedesi için son vazifesini yerine getirdiği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü vefat ettiği öğrenilen dede Alkan'ın, aile arasında gerçekleştirilen bir törenle toprağa verildiği kaydedildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dedesini geçen hafta toprağa verdiklerini açıkladı. Alkan yaptığı paylaşımda, "Atam Allah senden razı olsun Allah'a emanet ol" satırlarına yer verdi.

YAKIN OLMAK İÇİN EV ALMIŞ

Ünlü oyuncunun birkaç ay önce Bağdat Caddesi'nden 1,5 milyon liraya yeni bir ev satın aldığı, bu evi de koronavirüs sebebiyle görüşemediği babaanne ve dedesine daha yakın olmak için aldığı iddia edilmişti.

GÖKHAN ALKAN KİMDİR?

Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Alkan, Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliğinden mezun oldu. Oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio'da aldı. Mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon oynadı ve sonra bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurdu.

2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nün sahibi oldu. "Kalp Atışı" adlı dizide başrolü paylaştığı Öykü Karayel ile birlikte 2017 yılında Altın Kelebek En İyi Dizi Çifti Ödülü'nün sahibi oldular.

Alkan, son olarak Yasak Elma dizisinde kısa süreli olarak rol almıştı.

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